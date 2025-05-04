Разведка Украины заявила о применении американских ракет против российских истребителей

Буданов: ВСУ сбили два истребителя Су-30 Flanker с помощью американских ракет

Украина сбила два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker с помощью американских ракет класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Они были выпущены с беспилотных катеров Magura-7. Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал в беседе с The War Zone (TWZ).

Буданов уточнил, что это первый подобный случай. «Это исторический момент», — заявил он изданию.

Глава ГУР указал, что истребители были сбиты в пятницу, 2 мая, в Черном море. Ранее в сообщениях ГУР, Министерства обороны Украины и российских Telegram-каналов говорилось, что один Flanker был сбит адаптированной ракетой класса «воздух-воздух» малой дальности с инфракрасным наведением Р-73 (AA-11 Archer).

В социальных сетях также появилось видео, на котором запечатлено сбитие первого Flanker. Буданов отметил, что второе столкновение не было запечатлено на фото или видео.

По словам Буданова, ГУР использовало для атаки три катера Magura-7, которые являются модификацией Magura-5. Однако вдаваться в подробности об их особенностях собеседник издания отказался.

Он также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета не выжил, добавил он.

Ранее сообщалось, что российские моряки с гражданского судна спасли экипаж сбитого над Черным морем истребителя. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега.