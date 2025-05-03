Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 3 мая 2025Россия

Российские моряки спасли экипаж сбитого истребителя над Черным морем

Военкоры сообщили о спасении моряками экипажа истребителя над Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters TV

Российские моряки с гражданского судна спасли экипаж сбитого истребителя над Черным морем. Об этом сообщил Telegram-канал Aviahub.

Telegram-канал «Два майора» выяснил, что безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбил российский самолет. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега. Украинские морские дроны около часа кружили в районе приводнения, однако пилотов подобрал находившийся неподалеку сухогруз. Летчики живы, сейчас их везут к берегу.

Telegram-канал Fighterbomber выяснил, что спасательная операция проходила под наблюдением БЭК противника, в какой-то момент рядом с пилотом находилось сразу пять дронов. Однако ВСУ не стали атаковать мирное судно.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о постоянном желании врезать

    Лидер сборной Норвегии одной фразой описал соперничество с россиянами

    Назван вероятный преемник Трампа на посту президента

    Беженец из Дзержинска рассказал о прикрывавшихся жителями наемниках ВСУ

    Телеведущему разбили лицо до крови

    В МИД назвали критической ситуацию с безопасностью журналистов

    У исполнительницы роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего» нашли онкозаболевание

    Вучич отменил встречи в США и вернулся в Сербию

    Стало известно количество изучающих русский язык украинских школьников

    Синоптик описала количество выпавших в Москве осадков фразой «такого не случалось никогда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости