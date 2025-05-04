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11:33, 4 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам посоветовали идеальный завтрак после майских шашлыков

Диетолог Кабанов: Каша без сахара будет идеальным завтраком после шашлыков
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, как нужно завтракать после майских шашлыков. О том, как помочь организму восстановиться после большого количества жареного мяса, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Кабанов отметил, что мясо содержит много насыщенных жиров, поэтому на следующий день после пикника с шашлыками лучше обойтись без молочных и мясных продуктов. «Не стоит употреблять бутерброды с маслом или сыром, колбасу и ветчину. Тем более не нужно доедать вчерашний шашлык», — посоветовал диетолог. Он также призвал отказаться от утреннего кофе и выпить вместо него чай или какао.

Специалист добавил, что идеальным завтраком будет каша, приготовленная без сахара и молока. Он уточнил, что лучше всего подойдет гречка или овсянка. «Эти крупы идеально подходят для нормализации пищеварения. Ваш завтрак будет сытным, но полезным. А также полностью перенастроит ЖКТ на правильную работу», — заверил диетолог.

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Кабанов также рекомендовал после шашлыков воздерживаться от мяса и молока в течение всего дня. На обед он предложил съесть тушеные овощи или вегетарианский суп, а завершить день рисом с овощами.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова предостерегла от долгих шашлычных застолий. По ее словам, обильные застолья с жареным мясом и алкоголем могут спровоцировать приступ панкреатита и навредить желудку.

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