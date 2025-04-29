Россиянам раскрыли последствия долгих шашлычных застолий

Врач Смирнова: Злоупотребление шашлыком и алкоголем грозит гастритом и язвой

Эндокринолог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Смирнова призвала россиян соблюдать умеренность во время шашлычных застолий на майские праздники, чтобы избежать проблем со здоровьем. Последствия долгого злоупотребления жирным мясом и алкоголем она раскрыла «Ленте.ру».

Если обильные застолья с алкоголем и шашлыком становятся регулярными и продолжаются все праздники, риск развития хронических патологий многократно возрастает, предупредила Смирнова. По ее словам, постоянное раздражение слизистой желудка и нарушение выработки ферментов могут привести к гастриту или язвенной болезни.

Еще одним серьезным последствием невоздержанности в праздники врач назвала панкреатит. При сочетании жирной пищи и алкоголя поджелудочная железа испытывает перегрузку и может отреагировать острым воспалением, объяснила она.

Сердечно-сосудистая система также под ударом из-за такого питания: регулярные большие дозы алкоголя и тяжелой пищи провоцируют гипертонию и атеросклероз Галина Смирнова эндокринолог

Кроме того, переизбыток углеводов и спиртного часто ведет к набору лишнего веса и росту уровня сахара, подытожила Смирнова.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения готового шашлыка. По словам эксперта Андрея Дорохова, хранить это блюдо в готовом виде можно не более трех часов.

