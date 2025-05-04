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06:13, 4 мая 2025Экономика

Синоптик спрогнозировал сильные осадки в пяти округах России

Синоптик Вильфанд: В пяти регионах РФ ожидаются сильные дожди
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В пяти регионах России ожидаются сильные дожди. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик также уточнил, что речь идет о Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«В Республике Коми пройдут осадки в виде дождя и снега, порывы ветра составят до 22 м/с», — подчеркнул Вильфанд. При этом в центре европейской России, прежде всего в Калужской и Московской областях, ожидаются сильный дождь, гроза и сильный ветер.

По прогнозу синоптика, в начале следующей недели на Кубани и в Ставрополье пройдут интенсивные дожди, но температура будет комфортной. А в Сибирском федеральном округе выпадет снег.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в Московской области в ночь на 3 мая ожидаются заморозки до минус 5 градусов. До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец проинформировал, что за метеорологические сутки 1 мая в российской столице выпало рекордное количество осадков.

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