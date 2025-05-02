Москвичам предрекли ночные заморозки

Синоптик Вильфанд: В Московской области ночью ожидаются заморозки до минус пяти

В Московской области в ночь на 3 мая ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Понижение температуры москвичам предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит «Интерфакс».

Собеседник агентства отметил, что в пятницу, 2 мая, воздушные массы перемещаются с северо-запада, и температура ниже нормы на 7-8 градусов. В субботу, 3 мая, по прогнозам синоптика, будет облачная погода с частыми прояснениями, что приведет к повышению температуры после полудня до 12-14 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за метеорологические сутки 1 мая в Москве выпало рекордное количество осадков. По его словам, пал прежний максимум 116-летней давности — 21 миллиметр.