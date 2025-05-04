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16:05, 4 мая 2025Спорт

«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» и лишился шансов на чемпионство в РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Матч «Спартак-Москва» - «Факел»

Матч «Спартак-Москва» - «Факел». Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже. Она завершилась со счетом 0:0. С 25-й минуты красно-белые играли в меньшинстве из-за удаления Руслана Литвинова.

За три тура до окончания чемпионата «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. После ничьей с «Факелом» москвичи лишились шансов на чемпионство в РПЛ, так как не смогут догнать лидирующий «Краснодар» (61 очко).

«Факел» остается аутсайдером чемпионата. Воронежская команда располагается на последней, 16-й строчке таблицы с 16 очками.

В следующем туре «Спартак» ждет гостевое дерби с «Динамо», а «Факел» дома встретится с «Локомотивом». Оба матча пройдут 11 мая.

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