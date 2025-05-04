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08:42, 4 мая 2025Наука и техника

Способ борьбы с безэкипажными катерами раскрыли

ТАСС: Для борьбы с безэкипажными катерами можно использовать БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Одним из способов борьбы с безэкипажными катерами (БЭК) может стать применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов в беседе с ТАСС.

По его словам, усовершенствованные украинские БЭКи лучше защищены и представляют большую опасность для самолетов и кораблей. Федутинов подчеркнул, что для борьбы с ними можно использовать БПЛА «Ланцет».

«Их новые модификации способны поражать цели на дальности в десятки километров. При этом они могли бы действовать в связке с разведывательными беспилотниками, которые бы выполняли разведку, обнаружение и распознавание целей и выдачу их координат для беспилотников-камикадзе», — подчеркнул эксперт.

3 мая Telegram-канал «Два майора» выяснил, что безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбил российский самолет. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожили на территории Крыма еще одного российского самолета.

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