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10:20, 4 мая 2025Силовые структуры

Суд пересмотрит дело о взыскании с жены экс-солиста «Иванушки International»

Суд пересмотрит взыскание 1,6 миллиона рублей с жены покойного певца Яковлева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд пересмотрит дело о взыскании более полутора миллионов рублей неосновательного обогащения с жены покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александры Куцевол. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Известно, что ранее суд взыскал с Куцевол в пользу друга Яковлева Романа Радова сумму в 1,6 миллиона рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 206 тысяч рублей и расходы на госпошлину.

Мосгорсуд признал взыскание законным, однако Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и постановил пересмотреть дело жены покойного певца.

Ранее сообщалось, что Куцевол проиграла суд обманутой телефонным аферистом россиянке.

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