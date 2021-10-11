Вдова солиста «Иванушек» проиграла суд обманутой телефонным аферистом россиянке

Суд обязал вдову экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александру Куцевол вернуть сумму в 260 500 рублей пенсионерке из Красноярска, которая пострадала от действий телефонных мошенников. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает «Московский комсомолец».

Дело по гражданскому иску красноярской пенсионерки Галины Цой к телеведущей Куцевол рассматривал Симоновский суд Москвы. 26 ноября 2020-го на счет бывшей гражданской жены солиста «Иванушек» поступила сумма в 260 500 рублей. Как утверждает Цой, деньги на этот счет ее убедил перевести представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков телефонный аферист.

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Куцевол и ее защитники пытались доказать в суде, что оказавшиеся на ее счету деньги не имеют отношения к Цой, так как были зачислены в 13:39 по московскому времени, а пенсионерка, по ее словам, внесла их в банкомат в 17:39. Рассматривавший дело судья, впрочем, обратил внимание на четырехчасовую разницу во времени между Москвой и Красноярском.

Ожидается, что Куцевол, которая утверждает, что потратила поступившие деньги, оспорит решение суда. Ставшая жертвой убедившего ее взять кредит и направить ее на счет телеведущей мошенника Галина Цой вместе со страховкой и процентами должна банку уже 323 тысячи рублей.

Ранее в июле стало известно, что Куцевол, гражданская жена покойного солиста «Иванушек» Олега Яковлева, решила продать его недвижимость в Черногории.

Олег Яковлев умер в июне 2017 года. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Он оставил своим наследникам квартиру стоимостью более 20 миллионов рублей и другое недвижимое имущество. Куцевол пробовала добиться признания Яковлева невменяемым, а затем якобы подделала документ о заключении брака.