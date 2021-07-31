Возлюбленная экс-солиста «Иванушек» продаст его квартиру в Черногории

Бывшая возлюбленная покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол решила продать его недвижимость в Черногории. Баннер с объявлением о продаже объекта заметила певица Анна Калашникова, сообщает «Собеседник».

Калашникова во время отпуска в Черногории увидела растяжку с официальным объявлением, «которая висела прямо на квартире Олега». Певица сравнила адреса и указанный метраж — данные совпали. Калашникова посчитала подобный поступок со стороны Куцевол несколько лицемерным.

«Насколько я знаю, сейчас эта квартира находится в собственности у Куцевол. Она оформила ее на основании одной из справок о браке. Родственники еще не успели оспорить эти документы за границей, слишком были заняты российскими судами», — пояснила певица.

Ранее родственники и друзья покойного артиста вели борьбу за принадлежавшую ему квартиру на Дербеневской набережной в Москве. Яковлев завещал жилье своему другу, артисту Роману Радову, однако Куцевол не стала передавать ему объект. После череды разбирательств женщина отказалась освобождать квартиру и буквально забаррикадировалась в ней.

Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года. Накануне певец попал в больницу с двусторонней пневмонией и находился в тяжелом состоянии в реанимации. Врачам пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако он скончался на 48 году жизни.