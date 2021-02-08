Возлюбленная покойного солиста «Иванушек» забаррикадировалась в его квартире

Александра Куцевол, бывшая возлюбленная покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева, отказывается покидать московское жилье музыканта. О том, что женщина буквально забаррикадировалась в квартире, «Пятому каналу» рассказала продюсер Олеся Сазыкина.

«Саша сидит в бункере, в квартире у Яковлева, — сообщила продюсер. — Не выходит, даже когда приходят судебные приставы. Она их выгоняет, хотя по закону вообще там на птичьих правах. По-женски ее очень жалко. Саша 24 часа в сутки была с Олегом, а Олег с ней некрасиво поступил». Сазыкина отметила, что Яковлев уничтожил свою возлюбленную «как личность, как женщину», завещав имущество своему другу, актеру Роману Радову, и племяннице.

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Поступок музыканта Куцевол расценила как предательство и все равно решила остаться в его квартире, задавшись целью любыми способами узаконить свое пребывание там, пояснила продюсер. По ее словам, женщина по-прежнему пытается доказать, что была настоящей женой Яковлева, хотя официально пара не состояла в браке.

Сазыкина посочувствовала бывшей спутнице звездного исполнителя и предложила свой вариант решения проблемы. «Чтобы Сашу не посадили (за отказ покидать чужое жилье — прим. «Ленты.ру»), купите ей квартиру, чтобы она начала нормально существовать, нормально жить, потому что сейчас происходит травля, — заявила продюсер. — Она доиграется, что она реально получит срок. Это общее мнение, что Олег некрасиво поступил с Сашей».

Бывший участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в июне 2017 года. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Он оставил своим наследникам квартиру стоимостью более 20 миллионов рублей. Куцевол пробовала добиться признания Яковлева невменяемым, а затем якобы подделала документ о заключении брака.

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