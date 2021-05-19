«Иванушкам» предрекли распад

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина предрекла скорый распад группе «Иванушки International». Свой прогноз она обосновала в интервью изданию «Собеседник».

По мнению Сазыкиной, Кирилл Туриченко, отличившийся запоминающими выступлениями во втором сезоне популярного шоу «Маска», может покинуть коллектив: продюсер полагает, что певец сможет добиться успеха в сольной карьере и тогда перестанет нуждаться в группе.

Сазыкина считает, что ее коллеге Игорю Матвиенко стоит задуматься над нависшей над музыкальным коллективом угрозой и придумать, как его спасти. «Ему [Кириллу Туриченко], на мой взгляд, уже нечего ловить в "Иванушках", ведь у него появились такие друзья, как Юсуф Эйвазов, выступавший на проекте в образе Ламы, и Филипп Киркоров», — отметила собеседница издания.

Комментируя связанный с квартирой скандал, произошедший после смерти участника группы Олега Яковлева, Сазыкина заявила, что его гражданская жена Александра Куцевол была всем интересна только тогда, когда поддерживала звезду. «Я думаю, что он ее не любил», — заключила она, предположив, что та сейчас наверняка «взяла кредит в каком-то банке и сейчас вынуждена снимать квартиру».

Конфликт из-за квартиры на Дербеневской набережной начался между наследниками покойного артиста и его возлюбленной несколько лет назад. Оказалось, что Яковлев завещал недвижимость своему другу, артисту Роману Радову. Однако Куцевол, которая проживала в квартире, отказалась добровольно передавать ему жилье. Вскоре женщине дали месяц на выселение, но она так и не освободила недвижимость. Тогда в марте 2020 года близкие певца заявили, что начали готовить документы, чтобы принудительно выселить Куцевол.

Яковлев скончался в 2017 году в Москве на 48-м году жизни. Певец находился в реанимации в столичной больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Спустя несколько лет после смерти артиста его племянница обвинила в смерти дяди его возлюбленную, которая якобы разрешила врачам отключить Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких.