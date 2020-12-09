Продюсер «Иванушек» высказался о конфликте из-за квартиры покойного солиста

Продюсер российской музыкальной группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко высказался о конфликте, который возник из-за квартиры покойного солиста коллектива Олега Яковлева. По словам Матвиенко, возлюбленная певца Александра Куцевол несправедливо осталась без жилья, сообщает «Комсомольская правда».

Как отметил продюсер, семье артиста удалось бы избежать судебных разбирательств, если бы возлюбленные зарегистрировали свои отношения в России. Матвиенко отметил, что Яковлев и Куцевол на протяжении долгого времени «жили как муж и жена», однако певец ничего не оставил своей возлюбленной. По мнению продюсера, несмотря на это, Куцевол может претендовать на недвижимость, оставшуюся после смерти солиста.

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«Я Саше всячески помогаю и поддерживаю. И считаю справедливым, если квартира, в которой она живет, достанется ей. Олег, скажу вам честно, погиб бы без нее. Он не продержался бы и года. Потому он был в очень плохом состоянии, когда уходил из коллектива», — заявил Матвиенко.

Конфликт из-за квартиры на Дербеневской набережной начался между наследниками покойного артиста и его возлюбленной несколько лет назад. Оказалось, что Яковлев завещал недвижимость своему другу, артисту Роману Радову. Однако Куцевол, которая проживала в квартире, отказалась добровольно передавать ему жилье. Вскоре женщине дали месяц на выселение, но она так и не освободила недвижимость. Тогда в марте 2020 года близкие певца заявили, что начали готовить документы, чтобы принудительно выселить Куцевол.

Яковлев скончался в 2017 году в Москве на 48-м году жизни. Певец находился в реанимации в столичной больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько лет после смерти артиста его племянница обвинила в смерти дяди его возлюбленную, которая якобы разрешила врачам отключить Яковлева от аппарата.

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