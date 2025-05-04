ЦСКА упустил победу над аутсайдером РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 14-й минуте забил нападающий Секу Койта. На 33-й минуте счет сравнял форвард Максим Самородов. Таким образом, ЦСКА упустил победу над соперником.

После 27 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. «Ахмат» является аутсайдером и располагается на 13-м месте, имея в активе 24 очка. Лидирует «Краснодар» с 61 очком.

В следующем туре ЦСКА примет «Краснодар» 10 мая. «Ахмат» днем позднее на выезде встретится с «Акроном».