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21:33, 4 мая 2025Мир

В Чехии оценили возможность урегулировать конфликт на Украине в 2025 году

Президент Чехии Павел исключил достижение мира на Украине в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Петр Павел

Владимир Зеленский и Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна обсуждает с партнерами возможность продолжить поставки Украине тяжелых боеприпасов в 2026 году. Его слова приводит Bloomberg.

На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге Павел уточнил, что имеет в виду инициативу по поставкам боеприпасов, которую сейчас финансируют 11 стран. В ее рамках Киев должен получить 1,8 миллиона боеприпасов в 2025 году.

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Павел также оценил возможность урегулировать конфликт в этом году и исключил ее. «Мы одновременно ведем переговоры о поставках боеприпасов на следующий год, поскольку мы, очевидно, не можем рассчитывать на достижение мира в этом году», — отметил он.

Ранее Зеленский раскрыл цель визита в Чехию. Он сообщил, что у него запланированы встречи с президентом, премьером, председателями Палаты депутатов и Сената, а также лидерами парламентских фракций страны.

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