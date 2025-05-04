Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цель визита в Чехию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».
По данным издания, у Зеленского запланированы встречи с президентом, премьером, председателями Палаты депутатов и Сената, а также лидерами парламентских фракций Чехии. Также он намерен пообщаться с главами оборонных компаний, студентами и проживающей в стране украинской общиной.
Отмечается, что Зеленский также обсудит сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение флота F-16.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.