Президент Украины Зеленский прибыл в Чехию для встреч с президентом и политиками

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цель визита в Чехию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

По данным издания, у Зеленского запланированы встречи с президентом, премьером, председателями Палаты депутатов и Сената, а также лидерами парламентских фракций Чехии. Также он намерен пообщаться с главами оборонных компаний, студентами и проживающей в стране украинской общиной.

Отмечается, что Зеленский также обсудит сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение флота F-16.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

