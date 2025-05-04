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14:42, 4 мая 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл цель визита в Чехию

Президент Украины Зеленский прибыл в Чехию для встреч с президентом и политиками
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цель визита в Чехию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

По данным издания, у Зеленского запланированы встречи с президентом, премьером, председателями Палаты депутатов и Сената, а также лидерами парламентских фракций Чехии. Также он намерен пообщаться с главами оборонных компаний, студентами и проживающей в стране украинской общиной.

Отмечается, что Зеленский также обсудит сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение флота F-16.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

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