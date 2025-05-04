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16:59, 4 мая 2025Мир

В Европе назвали Зеленского сумасшедшим после его слов о параде Победы

Политик Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим из-за его слов о параде Победы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: The Presidential Office of Ukraine via Capital Pictures / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал сумасшедшим президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Пост об этом европейский политик разместил в соцсети X.

«Он совершенно сумасшедший!» — написал Филиппо. Он счел такие слова Зеленского безрассудным порывом и предположил, что к подобной линии поведения его подталкивают страны Евросоюза и, в частности, французский лидер Эммануэль Макрон.

Кроме того, политик призвал к заключению мира на Украине.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямой угрозой предупреждение Зеленского о параде Победы. По ее словам, таким образом украинский лидер предает память своих предков, поскольку на Красной площади во время праздника соберется множество ветеранов.

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