В Европе назвали Зеленского сумасшедшим после его слов о параде Победы

Политик Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим из-за его слов о параде Победы

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал сумасшедшим президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Пост об этом европейский политик разместил в соцсети X.

«Он совершенно сумасшедший!» — написал Филиппо. Он счел такие слова Зеленского безрассудным порывом и предположил, что к подобной линии поведения его подталкивают страны Евросоюза и, в частности, французский лидер Эммануэль Макрон.

Кроме того, политик призвал к заключению мира на Украине.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямой угрозой предупреждение Зеленского о параде Победы. По ее словам, таким образом украинский лидер предает память своих предков, поскольку на Красной площади во время праздника соберется множество ветеранов.