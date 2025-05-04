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00:35, 4 мая 2025Мир

В Минфине Сербии высказались насчет поездки Вучича в Москву 9 мая

Министр Мали: Вучич поедет на празднование 80-летия Победы в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич сдержит свое слово и отправится на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая. Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали в эфире Радио и телевидения Сербии, пишет РИА Новости.

«С тех пор как мы прилетели, я всякое прочитал — от того, что Вучич симулировал, чтобы избежать встречи с Трампом, до того, что это предлог, чтобы не встречаться с Путиным», — рассказал министр.

По словам Мали, с учетом того, что Вучич сказал о том, что будет в Москве 9 мая, то он обещание сдержит. Министр также подчеркнул, что в ближайшие несколько дней президент Сербии обратится к общественности.

Синиша Мали рассказал, что врачи предписали Вучичу покой и отдых. Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением насчет случившегося.

Ранее глава Минфина рассказал, что Александра Вучича выписали из больницы. По словам министра, политику стало лучше. Сербский политик почувствовал недомогание во время визита в Соединенные Штаты где планировал встретиться с главой Штатов Дональдом Трампом. Политику потребовалась помощь медиков, после консультации он отправился в Сербию.

В свою очередь, доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии в Белграде заявил, что причиной недомогания сербского главы стало резкое повышение давления.

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