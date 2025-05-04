В России научились избегать потери дронов при обрыве оптоволокна

Гендиректор Frobotics Федоров: БПЛА РФ останутся на связи при обрыве оптоволокна

Российские дроны останутся на связи с операторами БПЛА даже при обрыве оптоволокна, что происходит довольно чато. Избегать потери беспилотников научились в ходе испытаний новых беспилотников «Сварог-15», «Сварог грузовичок» и «Добрыня Никитич» на дистанции 30 километров, рассказал ТАСС гендиректор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олег Федоров.

«На дронах используется система дублирования каналов связи, которая позволяет в автоматическом режиме переключать управление на радиоканал в случае обрыва оптоволокна, что происходит достаточно часто», — объяснил специалист.