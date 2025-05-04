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14:05, 4 мая 2025Мир

Воевавший за Украину сын финского политика Аланда погиб в зоне СВО

Сын финского политика, воевавший за Украину, погиб в зоне СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб воевавший на стороне Украины сын финского политика Юрки Аланда — Лео. Об этом сообщает телеканал Yle.

По данным издания, молодой человек заключил контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) четыре месяца назад. После прохождения обучения Лео Аланд пытался вернуться домой, но ему не позволили. Его тело бросили на поле боя, и его отец Юрки Аланд, готовящийся к предвыборной компании, рассказал, что не имеет возможности похоронить сына.

В МИД Финляндии выразили обеспокоенность из-за отсутствия возможности у иностранцев расторгнуть заключенные с ВСУ контракты.

Лео Аланд проходил службу в 10-й штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», которая в апреле пыталась контратаковать возле села Двуречная под Купянском. В результате удара российского дрона Аланд и еще один наемник из Новой Зеландии Шан-Ле Кернс получили несовместимые с жизнью ранения. Не желая мучаться, Аланд застрелил своего товарища, а затем свел счеты с жизнью.

Ранее военный корреспондент Кости Хейсканен рассказал, что счет убитых на Украине финских наемников идет на второй десяток.

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