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21:46, 16 апреля 2025Мир

В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

Военкор Хейсканен: В Финляндии засекретили данные о гибели наемника на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине был ликвидирован еще один финский наемник, 20-летний гражданин Финляндии из города Турку, рассказал финский военный корреспондент Кости Хейсканен. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Как уточнил военкор, власти страны засекретили данные о случившемся.

«В Финляндии скрывается, на каком именно направлении погиб этот наемник. Счет убитых финнов идет уже на второй десяток», — подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Швейцарии впервые подтвердило гибель воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина страны.

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