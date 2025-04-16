В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

Военкор Хейсканен: В Финляндии засекретили данные о гибели наемника на Украине

На Украине был ликвидирован еще один финский наемник, 20-летний гражданин Финляндии из города Турку, рассказал финский военный корреспондент Кости Хейсканен. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Как уточнил военкор, власти страны засекретили данные о случившемся.

«В Финляндии скрывается, на каком именно направлении погиб этот наемник. Счет убитых финнов идет уже на второй десяток», — подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Швейцарии впервые подтвердило гибель воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина страны.

