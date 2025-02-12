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12:58, 12 февраля 2025Мир

Швейцария впервые подтвердила гибель наемника на Украине

SRF: МИД впервые подтвердил гибель воевавшего в рядах ВСУ гражданина Швейцарии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Швейцарии впервые подтвердило гибель воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина страны. Об этом сообщает SRF.

«В начале года посольство Швейцарии в Киеве получило от украинской армии информацию о том, что гражданин Швейцарии, по всей видимости, погиб в ходе боевых действий», — сообщили в МИД страны.

Швейцарское внешнеполитическое ведомство поддерживает связь с родственниками погибшего наемника. Обстоятельства его смерти неизвестны. Нет информации также о подразделении и районе, где находился швейцарец.

Количество граждан Швейцарии, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, неизвестно. В настоящий момент военная юстиция Швейцарии ведет 13 уголовных дел по фактам военной службы за рубежом. Служба швейцарцев в иностранных армиях запрещена законом, его нарушение наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до трех лет.

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