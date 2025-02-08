Посол Гармонин: Швейцария не может быть посредником на переговорах с Украиной

Швейцария не может быть посредником по урегулированию конфликта на Украине из-за своего текущего антироссийского курса. Об этом заявил посол России в республике Сергей Гармонин, его слова передает ТАСС.

«Швейцария с самого начала заняла четко проукраинскую позицию, переняла все пакеты нелегитимных европейских санкций, а также неправомерно заморозила российские активы и деньги наших граждан, активно продвигая идею проведения международного трибунала для осуждения российского руководства. О каком ее нейтралитете здесь вообще может идти речь?» — подчеркнул дипломат.

По мнению Гармонина, эти действия швейцарских властей «девальвировали нейтральный статус государства», которое сейчас уже «не может рассматриваться как беспристрастный посредник и честный брокер». Посол отметил, что Россия не видит места для «добрых услуг» Швейцарии при сохранении текущего внешнеполитического курса государства.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция предлагает выступить посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта на Украине. Позже высокопоставленный источник в Анкаре подтвердил эти намерения и добавил, что турецкая сторона уже уведомила стороны конфликта и западные страны.