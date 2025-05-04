Врио губернатора прокомментировал взрывы в Каменске-Шахтинском

Слюсарь: Средства ПВО уничтожили БПЛА в Каменске-Шахтинском

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — прокомментировал Слюсарь.

Ранее местные жители сообщили о том, что в городе прозвучало не менее пяти взрывов. Также очевидцы рассказали о звуках мотора.

До того Минобороны России сообщило, что 3 мая около 21:15 по мск система ПВО сбила по одному беспилотнику в Белгородской и Мурманской областях.