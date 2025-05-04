Житель приграничного региона подорвался на запале от гранаты

Хинштейн: В Курской области 57-летний мужчина подорвался на запале гранаты

В Курской области житель Льгова подорвался на запале от гранаты. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны», — написал российский чиновник.

В данный момент пострадавшего россиянина везут в Курскую областную больницу. Хинштейн выразил уверенность, что врачи сделают «все возможное и невозможное» для его спасения. Врио главы приграничного региона также обратился к жителям области с призывом не приближаться к подозрительным предметам и сразу же сообщать об их обнаружении властям.

Ранее сообщалось, что мужчина из села Беловское Белгородского района Белгородской области подорвался на противопехотной мине «колокольчик». Пострадавшего доставили в областную больницу.