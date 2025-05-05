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17:49, 5 мая 2025Спорт

Акинфеев зарегистрирует товарный знак «нога бога»

Вратарь ЦСКА Акинфеев зарегистрирует в Роспатенте товарный знак «нога бога»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев захотел зарегистрировать в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога». Об этом сообщает РИА Новости.

Заявка была подана в Роспатент 29 апреля. Патент должен использоваться для товаров 25 (одежда), 28 (игры, игрушки), 32 (безалкогольные напитки), 35 (реклама, услуги для бизнеса), 41 (образование, мероприятия). Отмечается, что шанс на регистрацию патента оценивается как высокий.

Во время чемпионата мира 2018 года в России Акинфеев ногой отразил пенальти в матче 1/8 финала с командой Испании.

На турнире сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла команде Хорватии в серии пенальти. Этот результат стал для национальной команды лучшим в истории. Победителем мундиаля стала сборная Франции, в финале переигравшая хорватов.

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