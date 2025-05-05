«Альтернатива для Германии» оспорила в суде решение признать ее правоэкстремистской

DPA: АдГ оспорила в суде решение контрразведки признать ее правоэкстремистской

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» подала в суд на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за решение последней признать партию «правоэкстремистской организацией». Об этом сообщает DPA со ссылкой на Даниэля Таппа, пресс-секретаря лидера АдГ Алис Вайдель.

Как уточняет агентство, иск подан в административный суд Кельна, где находится штаб-квартира контрразведки Германии. Уточняется, что ранее адвокаты партии потребовали от ведомства изменить решение о признании партии «правоэкстремистской», в противном случае пригрозили жалобой, однако контрразведка проигнорировала просьбу.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало АдГ правоэкстремистской организацией. Отмечалось, что в апреле 2025 года рейтинг партии достиг исторического максимума в 26 процентов, опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).