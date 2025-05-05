Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:34, 5 мая 2025Экономика

Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 6 мая составил 81,91 рубля
Кирилл Луцюк
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России обнародовал официальные курсы валют на 6 мая 2025 года. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс доллара повышен до 81,91, евро — до 92,9, а юаня — до 11,3 рубля. На 1 мая американская валюта стоила 81,49 рубля, а евро — 92,83 рубля. Что касается юаня, то пять дней назад он стоил 11,17 рубля.

Ранее появился прогноз, согласно которому летом курс доллара может дойти до 60-70 рублей. Такое развитие событий возможно в случае серьезного притока иностранных инвестиций в Россию. Впрочем, если геополитическая ситуация начнет ухудшаться, то «американец» имеет все шансы укрепиться до 90-100 рублей.

С начала этого года российская валюта укрепилась относительно доллара сильнее прочих и за четыре месяца прибавила 38,8 процента.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Израиль нанесли удары по Йемену

    Мадонна с бельем напоказ пришла на день рождения 29-летнего возлюбленного

    На Украине обнесли Верховную Раду колючей проволокой

    На балконе российской квартиры найден мужчина с проломленной головой

    В Венгрии сочли вступление Украины в ЕС опаснее конфликта

    В администрации Киева пригрозили разбить лицо журналисту после расследования

    Найдено новое сходство между Марсом и Землей

    Принц Уильям задумал покарать опального принца Гарри за новое интервью

    Банк России заявил о сокращении международных резервов

    Качающийся из стороны в сторону самолет не смог сесть во время шторма и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости