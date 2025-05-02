Рубль сильнее других валют укрепился к доллару с начала года

РИА Новости: Рубль укрепился к доллару на 38,8 % с начала 2025 года

С начала 2025 года рубль сильнее других валют укрепился к доллару и за четыре месяца прибавил 38,8 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

В первую тройку также вошли шведская и чешская кроны, которые выросла на 14,8 и 11,1 процента. На 10,1 процента подорожали швейцарский франк и иена.

Отмечается, что выросла также стоимость других европейских валют, в частности евро и польского злотого (9,8 процента), норвежской кроны (9,4), бразильского реала. Снизился к доллару на 11,3 процента курс аргентинского песо, также упала турецкая лира. На 0,1 процента снизился израильский шекель.

Ранее Банк России установил официальные курсы доллара, евро и других мировых валют к рублю на ближайшие пять дней, поскольку четыре из них будут в России выходными. Курс доллара на 1-5 мая сократился на 7 копеек, до 81,49 рубля, а европейская валюта упала более значительно — на 34 копейки, до 92,84 рубля.