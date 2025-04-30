Банк России установил курс доллара на ближайшие пять дней

Банк России опустил официальный курс евро ниже 93 рублей

Банк России установил официальные курсы доллара, евро и других мировых валют к рублю на ближайшие пять дней, поскольку четыре из них будут в России выходными. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Курс доллара на 1-5 мая сократился на 7 копеек, до 81,49 рубля, а европейская валюта упала более значительно — на 34 копейки, до 92,84 рубля.

Вчера доллар снизился почти на рубль, а его внебиржевая стоимость в ходе торгов в среду опускалась ниже 81 рубля. На мировых рынках она находится на минимумах с лета 2023 года.

При этом эксперты называют высокой вероятность того, что к началу лета рубль ослабнет под влиянием таких факторов, как сокращение притока в страну валюты и возможное обнуление норматива продажи выручки экспортерами. Последнее, впрочем, в ЦБ существенным для курсовой динамики сейчас не считают.