Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 30 апреля 2025Экономика

Курс доллара упал ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара в России опустился ниже 81 рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В последний перед первыми майскими выходными день рубль укрепляется к основным валютам. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля, сообщает РИА Новости.

На минимуме он доходил до 80,93 рубля, что стало самым низким значением с 22 апреля. Впрочем, на международной бирже Forex доллар удерживается выше 81 рубля.

Курс юаня, который после введения санкций США против Мосбиржи, является наиболее репрезентативным в России, снижается до 11,14 рубля, что также стало наименьшим значением с 22 апреля.

При этом российский фондовый рынок второй день подряд существенно снижается. В понедельник индекс Мосбиржи превышал 3050 пунктов, но утром в среду, 30 апреля, опустился ниже 2900 пунктов.

Главной проблемой для ценных бумаг остается новое падение цен на нефть, а также снижение вероятности скорого прекращения боевых действий на Украине и, соответственно, снятия части санкций. Российский рубль, который больше зависит от соотношения импорта и экспорта, в последние годы реагирует на нефтяные котировки и геополитику с определенным лагом, если те влияют на торговые вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Российские школьники втроем прокатились на самокате и получили внушительный штраф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости