Курс доллара упал ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара в России опустился ниже 81 рубля

В последний перед первыми майскими выходными день рубль укрепляется к основным валютам. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля, сообщает РИА Новости.

На минимуме он доходил до 80,93 рубля, что стало самым низким значением с 22 апреля. Впрочем, на международной бирже Forex доллар удерживается выше 81 рубля.

Курс юаня, который после введения санкций США против Мосбиржи, является наиболее репрезентативным в России, снижается до 11,14 рубля, что также стало наименьшим значением с 22 апреля.

При этом российский фондовый рынок второй день подряд существенно снижается. В понедельник индекс Мосбиржи превышал 3050 пунктов, но утром в среду, 30 апреля, опустился ниже 2900 пунктов.

Главной проблемой для ценных бумаг остается новое падение цен на нефть, а также снижение вероятности скорого прекращения боевых действий на Украине и, соответственно, снятия части санкций. Российский рубль, который больше зависит от соотношения импорта и экспорта, в последние годы реагирует на нефтяные котировки и геополитику с определенным лагом, если те влияют на торговые вопросы.