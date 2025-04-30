Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:57, 30 апреля 2025Экономика

Российский фондовый рынок продолжил падение

Индекс Мосбиржи перед майскими праздниками приблизился к уровню 2900 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В начале торговой сессии в среду, 30 апреля, последней перед первыми длинными майскими выходными, индекс Мосбиржи продолжил снижение и приблизился к уровню 2900 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме индикатор опускался до 2910 пунктов. Падение российского фондового рынка началось накануне, еще в понедельник индекс доходил до 3053 пунктов.

Индекс российских гособлигаций RGBI также демонстрирует снижение, опустившись ниже 108 пунктов впервые с 18 апреля. В свою очередь, валютный рынок остается стабильным, курс юаня незначительно растет, а курсы доллара и евро на рынке Forex снижается менее чем на половину процента каждый.

Главными факторами, влияющими на фондовый рынок, остаются цены на нефть и геополитика. Июльский фьючерс на Brent приближается к 62 долларам за баррель, что стало минимумом за последние три недели, а вероятность скорого прекращения боевых действий на Украине и, как следствие, снятия санкций, в последнее время снижается.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии на время празднования Дня Победы. Он назвал инициативу «очередной попыткой манипуляций» и подчеркнул, что настаивает на 30-дневном перемирии прямо сейчас, а не на паузе, которая позволит провести праздничные мероприятия.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп поддержал идею о месячном перемирии и пригрозил Москве новыми санкциями в связи с несговорчивостью по остановке боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские агенты готовили теракт против российского военнослужащего и подорвались на своей же бомбе. Мощный взрыв попал на видео

    Украинский дрон атаковал автомобиль в приграничном российском регионе

    В Кремле обвинили Запад в игнорировании нацистов с факелами на Украине

    Россиянка потратила 150 тысяч рублей на отдых в Египте и оказалась в заброшенном отеле

    В России предрекли провокации в Молдавии на 9 Мая

    Мирные жители пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по машине в российском городе

    Известному российскому комику вырезали фурункул без наркоза

    Осужденный за незаконное пересечение российской границы гражданин Китая сбежал из колонии

    В Кремле рассказали о ситуации в российском приграничье

    Украинские модели заработали миллионы долларов на OnlyFans и привлекли внимание налоговой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости