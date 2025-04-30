Российский фондовый рынок продолжил падение

Индекс Мосбиржи перед майскими праздниками приблизился к уровню 2900 пунктов

В начале торговой сессии в среду, 30 апреля, последней перед первыми длинными майскими выходными, индекс Мосбиржи продолжил снижение и приблизился к уровню 2900 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме индикатор опускался до 2910 пунктов. Падение российского фондового рынка началось накануне, еще в понедельник индекс доходил до 3053 пунктов.

Индекс российских гособлигаций RGBI также демонстрирует снижение, опустившись ниже 108 пунктов впервые с 18 апреля. В свою очередь, валютный рынок остается стабильным, курс юаня незначительно растет, а курсы доллара и евро на рынке Forex снижается менее чем на половину процента каждый.

Главными факторами, влияющими на фондовый рынок, остаются цены на нефть и геополитика. Июльский фьючерс на Brent приближается к 62 долларам за баррель, что стало минимумом за последние три недели, а вероятность скорого прекращения боевых действий на Украине и, как следствие, снятия санкций, в последнее время снижается.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии на время празднования Дня Победы. Он назвал инициативу «очередной попыткой манипуляций» и подчеркнул, что настаивает на 30-дневном перемирии прямо сейчас, а не на паузе, которая позволит провести праздничные мероприятия.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп поддержал идею о месячном перемирии и пригрозил Москве новыми санкциями в связи с несговорчивостью по остановке боевых действий.