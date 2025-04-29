Официальный курс доллара снизился почти на рубль

Банк России снизил официальный курс доллара до 81,56 рубля

Банк России опустил почти на рубль официальный курс американской валюты, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Курс доллара по сравнению с установленным накануне снизился на 99 копеек, до 81,56 рубля, евро потерял всего 1 копейку, достигнув 93,17 рубля.

«Апрель для нацвалюты завершается на максимумах, но вероятность разворота инвалют растет, и к началу лета курсы оцениваются выше», — прокомментировал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Среди причин такого сценария он назвал в том числе прогнозируемое сокращение экспорта, которое означает снижение притока валюты и ее предложения на рынке, а также обсуждающееся обнуление норматива продажи выручки экспортерами.

На мировых рынках доллар находится на минимумах с лета 2023 года. Прошлую неделю он заканчивал ростом к корзине из шести валют впервые с середины марта. Индекс доллара находился тогда на отметке около 99,5 пункта, сейчас же на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг пошлин вновь опустился ниже 99 пунктов.