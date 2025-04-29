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17:38, 29 апреля 2025Экономика

Официальный курс доллара снизился почти на рубль

Банк России снизил официальный курс доллара до 81,56 рубля
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Банк России опустил почти на рубль официальный курс американской валюты, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Курс доллара по сравнению с установленным накануне снизился на 99 копеек, до 81,56 рубля, евро потерял всего 1 копейку, достигнув 93,17 рубля.

«Апрель для нацвалюты завершается на максимумах, но вероятность разворота инвалют растет, и к началу лета курсы оцениваются выше», — прокомментировал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Среди причин такого сценария он назвал в том числе прогнозируемое сокращение экспорта, которое означает снижение притока валюты и ее предложения на рынке, а также обсуждающееся обнуление норматива продажи выручки экспортерами.

На мировых рынках доллар находится на минимумах с лета 2023 года. Прошлую неделю он заканчивал ростом к корзине из шести валют впервые с середины марта. Индекс доллара находился тогда на отметке около 99,5 пункта, сейчас же на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг пошлин вновь опустился ниже 99 пунктов.

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