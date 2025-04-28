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18:04, 28 апреля 2025Экономика

ЦБ понизил курсы доллара и евро

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 29 апреля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальные курсы доллара и евро на 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты во вторник составят 82,55 рубля, а европейской — 93,2 рубля. Для сравнения, в понедельник, 28 апреля, курс доллара находился на уровне в 82,65 рубля, евро — на отметке в 94,36 рубля. Таким образом, ЦБ понизил официальные курсы ведущих мировых валют на 10 копеек и 1,16 рубля соответственно. Котировки юаня также понизили. Если 28 апреля курс китайской валюты составлял 11,35 рубля, то 29 числа будет в районе 11,28 рубля (минус 7 копеек).

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Схожую динамику котировки доллара демонстрировали сегодня на валютном рынке Форекс. Ближе к 17:55 по московскому времени курс американской валюты снизился на 0,06 процента, примерно до 82,58 рубля. Котировки евро к тому моменту, напротив, выросли на 0,22 процента и достигли почти 94,1 рубля.

Эксперты сходятся во мнении, что во второй половине 2025 года рубль начнет заметно слабеть к доллару. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, в частности, ожидает роста курса американской валюты примерно до 100 рублей к концу декабря. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что доллару удастся пробить психологическую отметку гораздо раньше, к началу осени. Подобной динамике, по ее словам, будет во многом способствовать снижение цен на основную экспортную продукцию РФ, включая нефть.

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