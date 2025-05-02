Экономист допустил падение доллара до 60 рублей

Аналитик Васильев допустил падение летом стоимости доллара до 60–70 рублей

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил падение летом стоимости доллара до 60-70 рублей в случае существенного притока иностранных инвестиций в Россию. Его мнение приводит «Газета.Ru».

Однако он же указал, что при ухудшении геополитической ситуации курс американской валюты может составить 90-100 рублей. «Любые улучшения в геополитической ситуации приведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Возрастут ожидания смягчения санкций и притока иностранного капитала на российский рынок. На этих ожиданиях российские участники рынка могут продавать валюту. А экспортеры будут сбрасывать валюту на ожиданиях, что она станет дешевле», — отметил Васильев.

Экономист напомнил, что от крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортеры и граждане, также в этом случае можно ожидать более быстрого замедления инфляции и снижения ключевой ставки. В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортеров.

30 апреля Банк России установил официальный курс доллара на ближайшие пять дней на уровне 81,49 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев высказался, что о резком скачке рубля вниз говорить в ближайшей перспективе не приходится, так же как и о резком укреплении. Эксперт отметил, что давать надежные краткосрочные прогнозы сейчас трудно, так как Центробанк определяет курс национальной валюты по внебиржевому курсу, опираясь на рынок Forex, являющийся спекулятивным.