Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:47, 2 мая 2025Экономика

Экономист допустил падение доллара до 60 рублей

Аналитик Васильев допустил падение летом стоимости доллара до 60–70 рублей
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил падение летом стоимости доллара до 60-70 рублей в случае существенного притока иностранных инвестиций в Россию. Его мнение приводит «Газета.Ru».

Однако он же указал, что при ухудшении геополитической ситуации курс американской валюты может составить 90-100 рублей. «Любые улучшения в геополитической ситуации приведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Возрастут ожидания смягчения санкций и притока иностранного капитала на российский рынок. На этих ожиданиях российские участники рынка могут продавать валюту. А экспортеры будут сбрасывать валюту на ожиданиях, что она станет дешевле», — отметил Васильев.

Экономист напомнил, что от крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортеры и граждане, также в этом случае можно ожидать более быстрого замедления инфляции и снижения ключевой ставки. В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортеров.

30 апреля Банк России установил официальный курс доллара на ближайшие пять дней на уровне 81,49 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев высказался, что о резком скачке рубля вниз говорить в ближайшей перспективе не приходится, так же как и о резком укреплении. Эксперт отметил, что давать надежные краткосрочные прогнозы сейчас трудно, так как Центробанк определяет курс национальной валюты по внебиржевому курсу, опираясь на рынок Forex, являющийся спекулятивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о возможном введении Трампом вторичных санкций против России

    Microsoft отменила пароли для новых пользователей

    Ротенберг объяснил проигрыш сборной «Россия 25» Белоруссии

    Тигрица напала на егеря

    20-летняя дочь Клаудии Шиффер показала откровенное декольте на фото

    В ООН обеспокоились пытками российских военнопленных

    Строительство АЭС в российском анклаве захотели возобновить

    Рыбаки нашли ранее пропавший в Боливии самолет с пятью пассажирами

    В Норвегии оценили кандидатуру Губерниева на пост главы ФЛГР

    «Лососевый магнат» разбился в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости