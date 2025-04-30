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10:27, 30 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист спрогнозировал курс рубля в мае

Экономист Беляев спрогнозировал курс рубля в мае по 84 за доллар
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

О резком скачке рубля вниз говорить в ближайшей перспективе не приходится, так же как и о резком укреплении, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Прогнозом на май он поделился с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что давать надежные краткосрочные прогнозы сейчас трудно, так как Центробанк определяет курс национальной валюты по внебиржевому курсу, опираясь на рынок Forex, являющийся спекулятивным.

Тем не менее, опираясь на озвученные президентом России Владимиром Путиным цифры, касающиеся темпов роста экономики и уровня инфляции, можно говорить о долгосрочной тенденции к понижению курса рубля, убежден Беляев. Кроме того, Минфин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами, что тоже играет в сторону ослабления национальной валюты, добавил он.

«Резкого ослабления не будет. Сейчас курс в районе 83, накиньте к этой цифре еще рубль-полтора и получите такую цифру приблизительно на выходе из мая», — поделился Беляев.

Ранее руководство Центробанка понизило официальные курсы доллара и евро. Котировки американской валюты во вторник составляют 82,55 рубля, а европейской — 93,2 рубля. Для сравнения: в понедельник, 28 апреля, курс доллара находился на уровне в 82,65 рубля, евро — на отметке в 94,36 рубля.

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