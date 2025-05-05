Диетолог назвала снижающий риск рака орех

Диетолог Солнцева: Грецкий орех помогает уменьшить риск рака

Регулярное употребление грецких орехов помогает уменьшить риск колоректального рака, считает врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева. Это полезное свойство она назвала в разговоре с изданием aif.ru.

Диетолог пояснила, что, попадая в кишечник, грецкие орехи становятся питательной средой для полезных бактерий, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают вещество уролитин А. По словам, врача, это вещество запускает процесс митофагии, во время которого поврежденные или больные митохондрии в клетках разрушаются и удаляются.

Солнцева отметила, что защитные свойства грецких орехов удалось частично подтвердить в ходе исследования, которое, по ее мнению, необходимо продолжить. «Предположительно, уролитин А, синтезируемый нашей микробиотой, мог положительно влиять на кишечную иммунную систему, которая является важнейшим звеном иммунитета. Было отмечено также, что значительно уменьшился рост и количество полипов толстой кишки», — рассказала диетолог.

При этом специалистка отметила, что примерно у 40 процентов людей уролитин А не образуется в кишечнике. Она предположила, что одной из причин может быть состав микробиоты кишечника.

Врач добавила, что похожие защитные свойства имеют ягоды, например, морошка, черника, ежевика, клюква, малина и земляника. Рекордсменом по содержанию полезного вещества она назвала гранат.

Ранее онколог Владимир Ивашков назвал три противораковых продукта. Для профилактики болезни он посоветовал брокколи, куркуму и зеленый чай.