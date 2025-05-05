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20:38, 5 мая 2025Спорт

«Динамо» победило «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Крылья Советов» со счетом 3:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На второй минуте счет открыл полузащитник гостей Муми Нгамале. На 31-й минуте защитник Дмитрий Скопинцев забил гол в свои ворота. На 75-й минуте вывел Динамо вперед нападающий Ярослав Гладышев. На 82-й минуте он сделал дубль.

Таким образом, после 27 матчей «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Крылья Советов» располагаются на десятом месте, имея в активе 30 очков. Лидирует «Краснодар» с 61 очком.

В следующем туре «Динамо» примет московский «Спартак» 11 мая. «Крылья Советов» днем позднее на выезде сыграют с «Пари Нижним Новгородом».

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