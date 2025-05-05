ФСБ задержала лидера этнической преступной группы в российском регионе

В Калужской области ФСБ задержала лидера этнической преступной группы

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали лидера этнической преступной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. По данным силовиков, мужчина также причастен к организации разбойных нападений, грабежей и вымогательств денежных средств с коммерческих структур.

В доме у фигуранта прошли обыски, у него изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали женщину при попытке пронести патроны в храм Христа Спасителя.