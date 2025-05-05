Гигантскую воронку на пляже сняли на видео в России

Обладминистрация: Гигантская воронка в Краснослободске — это природное явление

Гигантская воронка образовалась на пляже в Волгоградской области и попала на видео. Ее необычное появление прокомментировали в администрации региона, сообщает ИА «Высота 102».

Инцидент произошел в Краснослободске. Водяную воронку запечатлели очевидцы события в начале мая. На кадрах можно увидеть огромный провал, образовавшийся на берегу, сплошным потоком втекает вода.

Местные жители назвали картину одновременно завораживающей и пугающей. Некоторые россияне предположили, что воронка образовалась из-за разлива Волги, другие допустили, что вода размыла песчаную насыпать, огораживающую береговую линию.

Однако начальник отдела водного хозяйства облкомприроды Михаил Новиков дал другое объяснение загадочной воронке. По его словам, природа возникновения водоворота, вероятно, лежит в особенностях рельефа дна, а также слияниях течений, приливов и отливов в устье реки, а также препятствиях воде. «Водоворот на реке — это природное явление, возникающее при столкновении течений, неровностях дна или изменении русла. Он образуется, когда вода начинает вращаться вокруг центральной оси, создавая воронку», — пояснил он. Новиков добавил, что сейчас скорость течения увеличилась и вероятность возникновения вихревых явлений в потоке возросла.

Ранее под Самарой был обнаружен гигантский тоннель. «Здесь, под слоем пыли, оживают истории индустриального прошлого. Завораживает своей формой и масштабом, а жар от старых труб заставляет невольно задуматься, ты попал в ад?» — говорится в описании к снимкам.