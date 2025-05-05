Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших из-за перестрелки в Махачкале

Меликов: Угрозы жизням пострадавших в результате перестрелки в Махачкале нет

Жизням гражданских, пострадавших из-за стрельбы в ходе нападения преступников на полицейских в Махачкале, ничего не угрожает. Об их состоянии рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

«Нелюди выбрали для своего грязного плана оживленное место, поэтому есть трое пострадавших и среди гражданских», — сказал он, подчеркнув, что мотивы нападавших еще предстоит выяснить. При этом Меликов заверил, что все причастные понесут суровое наказание.

Ранее Минздрав Дагестана сообщил, что в результате нападения на полицейских ранены пять человек, еще троих спасти не смогли. В больнице находятся двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка. У них зафиксированы раны различной степени тяжести.

О нападении вооруженных мужчин на экипаж ДПС на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале стало известно днем 5 мая. Как сообщил Меликов, злоумышленники открыли огонь, когда полицейские пытались остановить автомобиль для проверки, однако водитель отказался выполнять требование. В результате началась перестрелка, в ходе которой двое преступников были ликвидированы.