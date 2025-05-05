Минздрав привел новые данные о пострадавших при нападении на полицейских в Дагестане

Минздрав: Пять человек ранены, еще трое не выжили после перестрелки в Махачкале

Пять человек получили ранения, еще трое не выжили в результате нападения на полицейских в Махачкале. Об этом сообщили в Минздраве Дагестана, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших — двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка. Раненые получили травмы различной степени тяжести, их лечат в крупных республиканских стационарах.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что жизням гражданских, которые пострадали при перестрелке, ничего не угрожает. По его данным, двое полицейских в результате нападения получили несовместимые с жизнью травмы.

Перестрелка в Махачкале произошла днем в понедельник, 5 мая. Тогда водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить его. По предварительным данным, нападавших ликвидировали в ходе перестрелки, еще двое скрылись.