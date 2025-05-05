В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

Полиция разыскивает 2 боевиков, угнавших служебный автомобиль в Махачкале

В Махачкале (Дагестан) неизвестные совершили вооруженное нападение на экипаж ДПС на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова — они открыли по полицейским шквальный огонь.

Около 14:20 неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС в Махачкале. В результате нападения погиб один из полицейских. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план «Перехват», ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших МВД по Республике Дагестан

Водитель открыл огонь в ответ на требование остановиться

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, однако водитель отказался выполнять требование полицейских и открыл по ним огонь.

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Двоих нападавших ликвидировали в ходе перестрелки, двое скрылись

По уточненным данным Минздрава Дагестана, в ходе завязавшейся перестрелки один полицейский погиб. В ответ удалось ранить двух стрелков, при этом, как пишет Mash Gor, одного из бандитов полицейский нейтрализовал его же ножом. Боевиков госпитализировали в тяжелом состоянии и позже они скончались в больнице.

Момент уличной перестрелки попал на видео: на кадрах видны мужчины у полицейской машины, слышны звуки выстрелов.

Двое других преступников сумели скрыться на служебной машине ДПС, при этом автомобиль попал на камеры видеофиксации нарушений. Фото рассылается в ориентировках по отделам внутренних дел. Позже угнанную машину ДПС нашли брошенной на окраине Махачкалы.

В больницы попали двое полицейских и двое гражданских

В результате нападения ранения получили двое полицейских — по данным Минздрава Дагестана, они госпитализированы, причем один из них находится в тяжелом состоянии. В ходе перестрелки ранения также получили двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет — тяжесть состояния врачи оценивают как среднюю.

Около 16:00 мск в Минздраве Дагестана сообщили, что один из пострадавших умер в больнице. В ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь.

В настоящее время на месте происшествия проводятся оперативные мероприятия. По предварительным данным, нападение на патруль ДПС в Махачкале было подготовленным — злоумышленники заранее выбрали место и застали полицейских врасплох.

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