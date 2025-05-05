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18:31, 5 мая 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского надел костюм и приблизился к НАТО

Ермак сфотографировался в костюме в Сенате на фоне таблички «НАТО»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Андрея Ермака

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сфотографировался в костюме в Сенате США на фоне таблички «НАТО». Фотографию украинский чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украина, НАТО, безопасность. Сегодня в Сенате», — подписал фотографию Ермак. На фотографии он одет в костюм, что бывает крайне редко.

Кроме того, глава офиса Владимира Зеленского стоит на фоне таблички «НАТО».

Ранее Андрей Ермак опубликовал картинку горящего Кремля. Изображение сопровождается надписью «этот день мы приближали, как могли».

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