Иран заявил об испытании новой баллистической ракеты средней дальности

Иран испытал новую баллистическую ракету средней дальности, заявил в эфире телеканала IRIB 2 министр обороны страны Азиз Насирзаде. Об этом сообщает агентство Mehr.

Испытания состоялись 17 апреля. Твердотопливная ракета, получившая название Qassem Basir, имеет дальность полета 1200 километров, и, по словам иранских военных, благодаря своей маневренности неуязвима для систем противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и Patriot.

По словам Насирзаде, если США нападут на иранские базы, то получат мощный ответ.

В марте Telegram-канал ImpNavigator заметил, что иранская армия начала получать российские высокоточные снайперские винтовки ORSIS («Орсис») T-5000.