Иран получил российские высокоточные «Орсисы»

Сухопутные войска армии Ирана получили российские винтовки ORSIS T-5000

Иранская армия начала получать российские высокоточные снайперские винтовки ORSIS («Орсис») T-5000. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

Канал обратил внимание на фотографии винтовки, которую представили в рамках презентации нового оружия командующему сухопутными войсками армии Ирана.

«На фото командующий сухопутными войсками иранской Армии генерал Киюмарс Хейдари с поступающими сейчас в войска новым иранским автоматом (штурмовой винтовкой) Masaf-2 под калибр 7,62х51 миллиметр и российской снайперской винтовкой ORSIS T-5000 под калибр 7,62х51 миллиметр».

Отмечается, что ранее T-5000 начали поступать на вооружение сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции.

Магазинную винтовку ORSIS T-5000 представили в 2011 году. Снайперский комплекс весом 5,8 — 6,2 килограмма выпускается под различные патроны. Оружие позволяет поражать цели на дальности до 1500 метров патроном .338 Lapua Magnum (LM) калибра 8,6 на 70 миллиметров.

В феврале «Известия» сообщили, что участники специальной военной операции начали получать снайперские винтовки с быстросменными стволами «Аркуда Тактика» под патроны калибров от .243 Win до .338 LM.