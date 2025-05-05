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23:29, 5 мая 2025Экономика

Известный актер рассказал о покупках на первый гонорар

Актер Сапрыкин сообщил, что закрыл платеж по кредиту на жилье на первый гонорар
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Известный российский актер Кузьма Сапрыкин вспомнил, на что потратил свой первый актерский гонорар, в интервью изданию «7Дней».

По словам артиста, снявшегося в фильме «Движение вверх» и сериалах «Оперативная память» и «Девушки с Макаровым», на тот момент его семья купила квартиру в Москве. «Я просто закрыл последний платеж по кредиту, который брали на покупку. Гонорар за "Движение вверх" как раз помог. Ну и, конечно, я порадовал себя чем-то: телефон, какие-то приятные мелочи», — рассказал он.

Сапрыкин также отметил, что родился в семье актеров (его отец — народный артист Самарской области, до сих пор играет в театре). Он признался, что очень ценит поддержку родителей, которые понимают, насколько нелегок его путь, и старается их не подвести. «Моя мама пожертвовала карьерой ради того, чтобы я оказался там, где я есть. Она ушла из театра, когда я был в первом классе, и перевезла меня в Москву. Начала работать по другой профессии, с нуля», — добавил актер.

Ранее в этот же день сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна сообщила, что ее муж, бизнесмен Константин Штрыкин, собирается избавиться от квартиры в Турции. При этом она рассказала, что не соглашается с решением супруга.

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