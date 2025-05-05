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20:04, 5 мая 2025Экономика

Муж сестры Бузовой собрался избавиться от зарубежной квартиры

Сестра Ольги Бузовой Анна сообщила, что ее муж хочет продать квартиру в Турции
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Анна Бузова

Анна Бузова. Кадр: Аня Бузова / YouTube 

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна рассказала, что ее муж, бизнесмен Константин Штрыкин, собирается продать квартиру в Турции. О планах избавиться от зарубежной недвижимости девушка рассказала в своем Telegram-канале.

«Костя по-прежнему сопротивляется, периодически хочет продать наш уголок на море, но я ни в какую не соглашаюсь», — рассказала Анна Бузова. Блогерша отметила, что чувствует себя в Турции как дома — рядом с морем ей уютно и тепло.

По словам Бузовой, такая атмосфера ее наполняет энергией и воодушевляет.

Ранее у жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой вновь нашли крупный долг по оплате жилищно-коммунальных услуг в элитной столичной квартире. Теперь супруга артиста обязана заплатить московским коммунальщикам более 125 тысяч рублей, 56 тысяч из которых — за капремонт дома.

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