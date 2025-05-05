Министр назвал российские регионы с дефицитом полицейских

Колокольцев: Некомплект личного состава МВД в Пермской области составил 50 %

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал регионы, в которых полиция испытывает кадровый голод. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

По его словам, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы полиции превышает 40 процентов, а в Пермском крае — 50 процентов. Он предложил назначенным на пост руководителей главков МВД этих регионов обсудить с местными властями меры социальной поддержки личного состава, чтобы решить кадровую проблему.

Колокольцев представил коллективам начальника Главного управления (ГУ) МВД по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова, главу ГУ МВД по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого и руководителя ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майора полиции Владислава Толкунова. Также назначен министром внутренних дел по Республике Крым генерал-майор полиции Алексей Дмитриев.

5 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по решению проблемы кадрового обеспечения в системе МВД.